Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İHA
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Sarı-kırmızılılar, 5 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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