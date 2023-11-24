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Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını bitirdi

Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını bitirdi Süper Lig ikincisi Galatasaray, milli aranın tamamlanmasının ardından evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu maç için yaptığı hazırlıkları bugün tamamladı.