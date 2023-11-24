Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını bitirdi

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Alanyaspor'u ağırlayacak
Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi akşamı 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Alanyaspor’u konuk edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış