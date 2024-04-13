Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına gerçekleştirdiği idmanla devam etti.

İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanda tüm futbolcuların yer aldığı ifade edildi.

Hazırlıklar yarın sona erecek

Galatasaray yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)