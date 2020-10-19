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Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 19.10.2020 - 18:48
- Güncelleme : 19.10.2020 - 18:48
Galatasaray, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'u yenerek yarıştaki iddiasını sürdürmek istiyor.
Türk Telekom Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ryan Babel, Falcao
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar