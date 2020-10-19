Dolar
7.8976
-0.45%
Euro
9.3096
0.1452%
Altın
1908.63
0.4827%
Borsa
1205.37
1.0597%
G. Altın
484.543
-0.0138%
Bitcoin
93063.59
3.5295%
EXEN Coin
11.57
-1.85%
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C
    Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri

    Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 18:48
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 18:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'u yenerek yarıştaki iddiasını sürdürmek istiyor.

    Türk Telekom Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ryan Babel, Falcao

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir