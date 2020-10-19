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    Galatasaray-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 08:33
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    Galatasaray-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'u yenerek yarıştaki iddiasını sürdürmek istiyor.

    Türk Telekom Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray

    Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan (Donk), Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Diagne (Falcao)

    Alanyaspor

    Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih Uçan, Bakasetas, Siopis, Davidson, Hasan, Adam Bareiro

    Galatasaray-Alanyaspor maçının muhtemel 11 leri #1

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