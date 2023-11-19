Galatasaray, Alanyaspor mesaisini sürdürdü

AA
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.
İdman, çift kale maçla tamamlandı
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, hazırlıklarını 21 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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