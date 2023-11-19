Galatasaray, Alanyaspor mesaisini sürdürdü Süper Lig'de milli araya ikinci olarak giren Galatasaray, Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlılarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

AA

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, çift kale maçla tamamlandı

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını 21 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)