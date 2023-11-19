Galatasaray, Alanyaspor mesaisini sürdürdü
AA

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, çift kale maçla tamamlandı

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını 21 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)