Galatasaray, Alanyaspor'a mağlup oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u ağırladı.

İki takım da ilk yarıya oldukça temposuz başladı. Galatasaray, ilk yarıda pozisyonlar üretse de Alanyaspor savunmasını aşamadı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

ALANYA SON DAKİKALARDA GOLÜ BULDU

İkinci yarıya değişikliklerle başayan Galatasaray, rakip kalede pozisyonlar üretti.

Mostafa Mohamed ile gol pozisyonları üreten sarı-kırmızılılar, bu fırsattan yararlanamadı.

Maçın sonlarına doğru iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremese de Alanyaspor 86. dakikada Candeias ile 1-0 öne geçti.

Bu dakikadan sonra başka gol sesi çıkmadı ve Alanyaspor, Galatasaray deplasmanında 3 puanı aldı.