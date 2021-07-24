Galatasaray, Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Galatasaray, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferini resmen açıkladı.

İstanbul'a geldikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Umarım her şey iyi gidecek." ifadelerini kullandı.

5 YILLIK İMZAYI ATTI

Cicaldau için 6 milyon Euro bonservis bedeli ile sonraki satışından yüzde 20 pay verileceği öğrenildi.

5 yıllık imza atan Cicaldau, yıllık 1 milyon Euro ücret alacak.

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu açıkladı VİDEO



GEÇEN SEZON 12 GOL 3 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Sözleşmede, şampiyonluk halinde ise 500 bin Euro bonus maddesinin de olduğu belirtildi.

Belhanda'dan boşalan 10 numarayı sırtına geçirecek olan Rumen futbolcu, geçen sezon 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Alexandru Cicaldau'yu yakından tanıyalım VİDEO

HAGİ'DEN 'OLUMLU' RAPOR

Cicaldau, Romanya Milli Takımı'na da düzenli olarak çağrılıyor.

14 kez giydiği milli forma ile 14 maçta 2 gol attı. Fatih Terim için hazırlanan belgesel nedeniyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Hagi'nin bu transfere olumlu görüş verdiği ortaya çıktı.

HAGİ DEVREYE GİRDİ, FİYAT DÜŞTÜ

G.Saray'ın efsane 10 numarasının akademisinde yetişen Cicaldau'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 10 milyon Euro olduğu ancak Craiova ile yapılan görüşmelerde Hagi'nin de katkısı ile rakamın aşağıya çekildiği öğrenildi.