Galatasaray, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından sonra sahada yaşanan olaylar sebebiyle sarı-kırmızılı kulübün, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

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Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, derbi sonrası yaşananlar ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Kulübün temsilcisinin gün içerisinde savcılığa gittiği de gelen haberler arasında.

"Haksızlığın devam etmesine müsaade etmeyeceğiz"

Eray Yazgan, gergin geçen maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Konu hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kısa sürede aksiyon alınacaktır. Zaman zaman bizim taraftar grubumuzun kendisi için ifade ettiği kelimeler var. Bugün taraftarımızın ne kadar haklı olduğunu bir daha göstermiş oldu. Biz bu haksızlığın, hukuksuzluğun bu memlekette devam etmesine müsaade etmeyeceğiz.

"Soyunma odasına girdiler"

Eray Yazgan ayrıca, "İnsanlar dışarıda yarın bir gün okullarda sokaklarda kavgasını verseler ne olacak? Bir kişinin burnu kanasa mutlu mu olacak? Bütün nezaketimle protokol tribününde bekledim otobüslerine bindirmek için bekledim. Bir anda soyunma odasına girdiler." diye konuştu.

"Spor şube dedi ki bize 'Çıkmalarına müsaade etmeyeceğiz"

İsmail Kartal'ın oğlu için Eray Yazgan, "Trabzon'da da gördük. Bunlar kanlarına işlemiş. O linci yapan bir yardımcı antrenör. İsmail Kartal'ın oğlu değil bizim için. Kendisi hakkında da bir girişimde bulunulur. Spor şube dedi ki bize çıkmalarına müsaade etmeyeceğiz." dedi.