Galatasaray, Ali Koç'a suç duyurusunda bulundu Galatasaray divan kurulu toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

AA

Galatasaray Kulübü'nde mart ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda, Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya yönetim kurulundan ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara, genel sekreter Eray Yazgan ile üyeler İsmail Sarıkaya ve Bora İsmail Bahçetepe katıldı.

Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un kayınvalidesinin cenaze törenine katıldığı için toplantıya yaklaşık 1 saat gecikmeli geldi.

Toplantıda söz alan üyeler, kulübün faaliyetleri hakkında görüş bildirdi. Üyelerden bazıları Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili açıklamalarına tepki gösterirken, son dönemdeki gerginlikler karşısındaki duruşu nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün yönetimini tebrik etti.

Eray Yazgan: "(Ali Koç) Umarım aklını başına devşirir"

Toplantıda söz alan divan kurulu üyesi Hüsnü Seçkin Koç, Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili, "Beka problemi" açıklamasını eleştirdi.

Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Hüsnü Seçkin Koç, yönetim kurulunun da aksiyon alması gerektiğini söyledi.

Hüsnü Seçkin Koç'un konuşmasının ardından kürsüye gelen Eray Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

Bahsi geçen şahıs hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Gerekli tazminat davalarının takibini yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na gerekli başvuruları yaptık. Umarım aklını başına devşirir ve Galatasaray camiası hakkında bir laf ederken birkaç kez düşünür.

Kulüp üye sayısı 11 binin üzerinde

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulübün aktif üye sayısının 11 bin 368 kişi olduğunu açıkladı.

Toplantının başında kulüp ve divan kuruluyla ilgili bilgi veren Derkan, 31 Aralık 2023 itibarıyla 11 bin 368 üyenin olduğunu ve bunların yüzde 27'sinin divan kurulu üyesi olduğunu dile getirdi.

Başkan Dursun Özbek'ten Taner Aşkın'a Erden Timur tepkisi

Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u eleştiren eski yöneticilerden Taner Aşkın'a tepki gösterdi.

Toplantıda söz alan Aşkın, Erden Timur'a yönelik eleştirilerde bulundu.

"Atanmış biri. Seçilmiş değil." demesi üzerine başkan Özbek, "Kendisinin cenazesi var. Ayıp. Biraz saygılı olalım. Bizi temsil ediyor. Kullandığınız ifadelere dikkat edin. Bugünkü durumuna da saygı gösterin." dedi.

Aşkın, bunun üzerine eleştirilerini bitireceğini söyledi.

Ayrıca toplantının sonunda Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan da divan kurulu adına Erden Timur'dan özür diledi.

Kükner: "Ali Koç'u mahkemeye vereceğim"

Divan kurulu üyesi Reşit Ömer Kükner, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında dava açacağını söyledi.

Ali Koç'un Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Süper Lig'den çekilme ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Kükner, şu ifadeleri kullandı:

Ali Koç adındaki şahsı mahkemeye vereceğim. Eğer 2 ya da 9 Nisan'da ligden çekilme kararı almazlarsa 10 Nisan'da mahkemeye gideceğim.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)