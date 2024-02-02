Galatasaray, Ali Turap Bülbül'ün sözleşmesini yeniledi
ensonhaber.com

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon da Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takım, genç oyuncusu Ali Turap Bülbül ile 2027 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Akademi futbolcumuz Ali Turap Bülbül ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

1 maçta forma giydi

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakat ve eksikler nedeniyle Süper Lig'deki Sivasspor maçında forma şansı bulmuştu.