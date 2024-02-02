Galatasaray, Ali Turap Bülbül'ün sözleşmesini yeniledi

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Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon da Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı takım, genç oyuncusu Ali Turap Bülbül ile 2027 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
Akademi futbolcumuz Ali Turap Bülbül ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.
1 maçta forma giydi
19 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakat ve eksikler nedeniyle Süper Lig'deki Sivasspor maçında forma şansı bulmuştu.
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