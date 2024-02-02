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Galatasaray, Ali Turap Bülbül'ün sözleşmesini yeniledi

Galatasaray, Ali Turap Bülbül'ün sözleşmesini yeniledi Galatasaray, genç futbolcusu Ali Turap Bülbül ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.