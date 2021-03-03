Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile el sıkıştı

Yaklaşan yabancı sınırına şimdiden tedbir almak isteyen Galatasaray yönetimi, Salih Uçan ve Aytaç Kara'nın ardından Alpaslan Öztürk'le de temasa geçti.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da yönetim, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı.

Yabancı sınırının gelecek sezon 12, bir sonraki sezon ise 10'a düşürülecek olması nedeniyle yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, bir süredir Salih Uçan ve Aytaç Kara ile görüşüyordu.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Göztepe'nin 27 yaşındaki stoperi Alpaslan Öztürk'le de temas kuran Cimbom, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyla anlaşma sağladı.

Mevcut kadroda Donk ve Ozornwafor dışında yedek stoperi bulunmayan Galatasaray, böylece önemli bir rotasyon takviyesi gerçekleştirmiş olacak.

Bu sezon 12 maçta forma giyen Alpaslan, 1 gol kaydetti.

YENİ YABANCI KURALI

Öte yandan TFF'nin aylar önce açıkladığı yeni yabancı kuralı şu şekilde olacak:

Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 12 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 7 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.

Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 10 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 6 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.