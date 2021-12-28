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Galatasaray - Altaş Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Altaş Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 7 hafta sonra galip gelen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Altaş Denizlispor ile karşılaşacak. Peki Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?