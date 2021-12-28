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- Galatasaray - Altaş Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Altaş Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 28.12.2021 - 09:33
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı.
Bu kapsamda Süper Lig'de 7 hafta sonra galip gelen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Galatasaray - Altaş Denizlispor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.
Peki Galatasaray - Altaş Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY - ALTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray- Altaş Denizlispor maçı, 28 Aralık 2021 Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka, A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.