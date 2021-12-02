Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Altay takımı ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS-Altay maçı ile ilgili detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor.

Bu kapsamda Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Altay karşı karşıya gelecek.

Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray - Altay maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalalr yapıyor.

Peki Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS - Altay maçı ile ilgili detaylar...

GALATASARAY - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Altay maçı, 4 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev alacak.

GALATASARAY - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Altay maçı, BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

BeIN Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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