Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İzmir ekibi Altay ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS-Altay maçı bilet fiyatları.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda nefes kesen karşılaşmalara sahne olan 33. hafta geride kaldı ve perde 34. hafta ile yeniden açılıyor.

Ligde 44 puanla 12. sırada yer alan bulunan Galatasaray, 34. hafta maçında İzmir ekibi Altay ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılı takım, İzmir temsilcisini taraftarı önünde mağlup etmenin planlarını yapıyor.

30 puanla 17. sırada yer alan düşme hattındaki Altay ise rakibini mağlup ederek kümede kalma umutlarını son 4 haftaya taşımak istiyor.

İki takımın taraftarları, Galatasaray - Altay maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Takımını sahada desteklemek isteyenler ise bilet fiyatlarını merak ediyor.

Peki Galatasaray - Altay maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Altay maçı bilet fiyatları...

Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Altay maçı, 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak ve Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.

Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu zorlu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bilet fiyatları

Altay - Galatasaray maçı öncesinde biletler,Passolig sistemi üzerinden satışa sunuldu. Mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde: