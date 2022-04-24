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    Galatasaray, Altay'ı tek golle geçti

    Galatasaray, Altay'ı tek golle geçti

    Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Altay'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 22:29
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 22:36
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    Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Altay ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

    Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

    Deplasmanda son 3 maçını kaybeden Galatasaray, Altay karşısında kazanarak bu kötü seriye son verdi.

    Galatasaray, Altay ı tek golle geçti #1

    Galatasaray 47 puana yükseldi

    Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, ligde puanını 47'ye yükseltti. Altay ise 30 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, iç sahada Sivasspor'u ağırlayacak. Altay ise Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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