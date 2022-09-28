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    Galatasaray alternatif formasını tanıttı

    Galatasaray alternatif formasını tanıttı

    Galatasaray Kulübü, futbol takımının yeni sezonda giyeceği alternatif formayı tanıttı. Yeni formalar GS Store'dan satışa çıktı.
    • 28.09.2022 - 19:33
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 19:49
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    Süper Lig'de Adana Demirspor ile zirve ortağı konumundaki Galatasaray, yeni sezonda giyeceği alternatif formayı tanıttı.

    Sezon başında parçalı ve deplasman formalarını tanıtan Galatasaray, tanıttığı üçüncü formasını GS Store'da satışa sundu.

    Galatasaray'ın alternatif forması beyaz rengiyle dikkat çekerken kollarda sarı ve kırmızı desenler yer aldı.

    Fiyatı 799 lira

    Galatasaray'ın yeni formaları GS Store'da satışa sunuldu.

    Buna göre alternaftif forma, parçalı ve deplasman formasıyla aynı fiyatla, 799.90 TL'den satışa çıktı.

    Galatasaray alternatif formasını tanıttı #1

    Galatasaray alternatif formasını tanıttı #2


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