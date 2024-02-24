Galatasaray, Angelo Preciado'yu istiyor Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki iki Sparta Prag maçında da performansıyla büyüleyen Angelo Preciado'nun yeni durağı sarı-kırmızılı takım olabilir.

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Sparta Prag'ın 26 yaşındaki sağ beki Angelo Preciado, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray maçlarında temsilcimize karşı dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu.

İstanbul'da oynanan ilk maçta 1 gol, 1 asist yaparak iyi bir performans ortaya koyan Angelo Preciado, rövanş maçında da gol perdesini açan isim olmuştu.

Okan Buruk çok beğendi

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 2 golü de Galatasaray ağlarına bırakan Angelo Preciado için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Basında yer alan haberlere göre; Okan Buruk, Preciado'nun performansından oldukça etkilendi ve yönetimden oyuncunun takip edilmesini istedi.

Oyuncu, sezon boyunca scoutlar tarafından izlenecek ve olumlu rapor gelmesi halinde ise transfer için tüm şartlar zorlanacak.

2 milyon euroya alındı

Sparta Prag, Angelo Preciado'yu 2023-24 sezonu öncesi 2 milyon euro karşılığında Genk'ten transfer etmişti.