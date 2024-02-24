Galatasaray, Angelo Preciado'yu istiyor

Sparta Prag'ın 26 yaşındaki sağ beki Angelo Preciado, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray maçlarında temsilcimize karşı dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu.
İstanbul'da oynanan ilk maçta 1 gol, 1 asist yaparak iyi bir performans ortaya koyan Angelo Preciado, rövanş maçında da gol perdesini açan isim olmuştu.
Okan Buruk çok beğendi
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 2 golü de Galatasaray ağlarına bırakan Angelo Preciado için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Basında yer alan haberlere göre; Okan Buruk, Preciado'nun performansından oldukça etkilendi ve yönetimden oyuncunun takip edilmesini istedi.
Oyuncu, sezon boyunca scoutlar tarafından izlenecek ve olumlu rapor gelmesi halinde ise transfer için tüm şartlar zorlanacak.
2 milyon euroya alındı
Sparta Prag, Angelo Preciado'yu 2023-24 sezonu öncesi 2 milyon euro karşılığında Genk'ten transfer etmişti.
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