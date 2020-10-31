Galatasaray-Ankaragücü - CANLI SKOR

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Maç sonucu: Galatasaray 1-0 Ankaragücü

89' Galatasaray'da Emre Taşdemir, Orkan Çınar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

81' Maçın son bölümünde orta sahalar kolay geçilmeye başlandı.

73' Babel'in önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.68' Galatasaray'da Marcao saha kenarındaki tedavisinin tamamlanmasının ardından oyuna yeniden dahil oldu.

61' Sarı-kırmızılıların paslaşarak kullandığı köşe vuruşunun ardından Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortasını Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.

57' Ankaragücü'nde Boingi'nin bu defa ceza yayı üzerinden çektiği şut uzak köşeden auta gitti.

56' Okan'ın hatalı pasıyla ceza sahasında topla bukuşan Boingi'nin vuruşu yandan dışarı gitti.

55' Galatasaray'da Marcelo Saracchi oyuna devam edemiyor.

48' Ankaragücü'nde Atakan bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Ankaragücü

45+2' Gol... Galatasaray 1-0 Ankaragücü (Babel)

37' Ankaragücü bu dakikalarda daha etkili olan taraf.

36' Lobzhanidze'nin kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

33' Atila'nın kullandığı köşe vuruşu kaleci Okan'da kaldı.

28' Kullanılan serbest vuruşun ardından ceza sahasının solunda Boingi topla buluştu, vuruşu yandan dışarı gitti, ama öncesinde ofsayta yakalanmıştı.

24' Ankaragücü'nde sağ kanattan yapılan ortaya Boingi vurmayı denedi, öncesinde Omar'ın dokunuşunda top ona çarpıp auta gitti.

22' Galatasaray ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

20' Ceza sahasının solunda topla buluşan Boingi'nin vuruşu yandan dışarı gitti.

14' Luyindama'nın önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.

9' Ankaragücü'nde Atakan, ceza sahasında Luyindama ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

1' Maç başladı.

11'LER

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Babel, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Diagne

Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Diousse, Atakan, Saba, Emre Güral, Bolingi, Borven