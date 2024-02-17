Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.
Galatasaray, Ankara'ya gidecek
İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Çalışmalarını tamamlayan Galatasaray, Ankara'ya hareket edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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