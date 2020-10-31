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Galatasaray-Ankaragücü maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 31.10.2020 - 17:48
- Güncelleme : 31.10.2020 - 18:45
Erzurumspor'u yenerek kötü gidişe dur diyen Galatasaray, galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
11'LER
Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Babel, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Diagne
Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Diousse, Atakan, Saba, Emre Güral, Bolingi, Borven