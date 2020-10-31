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    Galatasaray-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 08:36
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    Galatasaray-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

    Erzurumspor'u yenerek kötü gidişe dur diyen Galatasaray, galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Kaşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel, Diagne

    Ankaragücü: Friedrich, Erdi Dikmen, Pazdan, Sarlija, Atila Turan, Voca, Diousse, Lukasik, Lobjanizde, Adzic, Börven

    Galatasaray-Ankaragücü maçının muhtemel 11 leri #1

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