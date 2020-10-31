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Galatasaray-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 31.10.2020 - 08:36
Erzurumspor'u yenerek kötü gidişe dur diyen Galatasaray, galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Kaşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel, Diagne
Ankaragücü: Friedrich, Erdi Dikmen, Pazdan, Sarlija, Atila Turan, Voca, Diousse, Lukasik, Lobjanizde, Adzic, Börven