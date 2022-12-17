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    Galatasaray'ın Antalya kampı tamamlandı

    Galatasaray, Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da yaptığı çalışmaları tamamladı ve İstanbul'a döndü.
    • 17.12.2022 - 18:20
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    Galatasaray'ın Antalya kampı tamamlandı

    Sarı kırmızılılar Dünya Kupası nedeniyle sezona verilen arada ilk etapta 25 Kasım'da Florya'da kampa girdi.

    İstanbul'da 2 hazırlık maçı yapan Galatasaray çalışmalarını 8 Aralık'tan itibaren Antalya'ya taşıdı. Okan Buruk'un öğrencileri burada 3 hazırlık karşılaşmasına daha çıktı.

    Dünya Kupası'nda oynayan futbolcular kampa katıldı

    Sarı-kırmızılılarda, Dünya Kupası'na giden ve sakatlıkları süren futbolcuların çoğu kamp döneminde takıma katıldı. Muslera, Torreira, Nelsson, Mertens ve Seferovic milli takım dönüşü, Toulouse karşılaşmasında forma giydi.

    Galatasaray ın Antalya kampı tamamlandı #1

    Sakatlar takıma döndü

    Kampın ilk günlerinde tedavileri süren Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman ise sakatlıklarını atlattı.

    Galatasaray ın Antalya kampı tamamlandı #2

    3 isim iyileşme sürecinde

    Kamp kadrosuna dahil edilen Sergio Oliveira, Yunus Akgün ve Mathias Ross'un hızlı bir iyileşme süreci göstermesi ise teknik heyeti sevindirdi. Okan Buruk'un ekibi, 9 günlük kamp çalışmasının ardından İstanbul'a döndü.

    Galatasaray ın Antalya kampı tamamlandı #3


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