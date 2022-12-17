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Galatasaray'ın Antalya kampı tamamlandı
- 17.12.2022 - 18:20
Sarı kırmızılılar Dünya Kupası nedeniyle sezona verilen arada ilk etapta 25 Kasım'da Florya'da kampa girdi.
İstanbul'da 2 hazırlık maçı yapan Galatasaray çalışmalarını 8 Aralık'tan itibaren Antalya'ya taşıdı. Okan Buruk'un öğrencileri burada 3 hazırlık karşılaşmasına daha çıktı.
Dünya Kupası'nda oynayan futbolcular kampa katıldı
Sarı-kırmızılılarda, Dünya Kupası'na giden ve sakatlıkları süren futbolcuların çoğu kamp döneminde takıma katıldı. Muslera, Torreira, Nelsson, Mertens ve Seferovic milli takım dönüşü, Toulouse karşılaşmasında forma giydi.
Sakatlar takıma döndü
Kampın ilk günlerinde tedavileri süren Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman ise sakatlıklarını atlattı.
3 isim iyileşme sürecinde
Kamp kadrosuna dahil edilen Sergio Oliveira, Yunus Akgün ve Mathias Ross'un hızlı bir iyileşme süreci göstermesi ise teknik heyeti sevindirdi. Okan Buruk'un ekibi, 9 günlük kamp çalışmasının ardından İstanbul'a döndü.