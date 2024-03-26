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Galatasaray, Antalya’da hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, Antalya’da hazırlıklarına devam ediyor Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya’da bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.