Galatasaray, Antalya’da hazırlıklarına devam ediyor

İHA
Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Antalya'da Belek'te kamp yapan Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.
İdman hücum oyunuyla tamamlandı
Kaleciler ayrı çalışırken, oyuncular da iki grup halinde çalışmalarına devam etti.
Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum oyunuyla sona erdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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