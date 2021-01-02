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Galatasaray-Antalyaspor - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 02.01.2021 - 18:58
- Güncelleme : 02.01.2021 - 21:08
Maç sonucu: Galatasaray 0-0 Antalyaspor
88' Antalyaspor Amilton'la sol kanattan hızlı geldi, sağ kanada çevirdiği topta Saracchi araya girerek tehlikeyi önledi.
78' Antalyaspor sol kanattan Amilton'la hızlı geldi, ceza sahasına girer girmez Marcao kritik bir müdahaleyle topu kornere gönderdi.
70' Konuk ekip sol kanattan Amilton'la geldi içeriye çevirdiği topu Linnes kornere gönderdi.
67' Galatasaray'da Donk, orta alanda Orgill'le girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri eşliğinde tedavisinin yapılması için saha kenarına geldi.
51' Emre Kılınç, Amilton'a yaptığı faulden sonra direkt olarak kırmızı kart gördü.
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-0 Antalyaspor
38' Luyindama sol çaprazdaki Arda'yı gördü, onun içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.
29' Antalyaspor'da sol kanatta topla buluşan Amilton ceza alanını düşündü ancak gönderdiği top kaleci Okan'da kaldı.
22' Ömer'in kullandığı kornerde top Donk'a geldi ancak kontrolü iyi değil savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
16' Marcao'nun pasında sol çaprazda Ömer topla buluştu ancak pozisyon ofsayt.
12' Sağ kanattan kullanılan kornerde topla buluşan Emre şansını denedi ancak aut.
11' Belhanda'nın uzak mesafeden sert şutunu kaleci güçlükle çeliyor
7' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza alanına çevrilen top kaleci Boffin'de kaldı.
4' Oğulcan sol kanatta hareketlenen Ömer'i düşündü ancak savunma araya girdi. Kudryashov da oyuna tekrar döndü.
1' Maç başladı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel