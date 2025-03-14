Galatasaray, Antalyaspor karşısında VAR'la penaltı kazandı

Lider Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım sarı-kırmızılılar, VAR uyarısıyla penaltı kazandı.
GALATASARAY, VAR UYARISIYLA PENALTI KAZANDI
Karşılaşmanın 41. dakikasında ceza sahasına gelen topta Davinson Sanchez - Safuri mücadelesi sonrası Galatasaraylı oyuncular elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Ozan Ergün, VAR'ddan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti. Hakem Ergün, pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
MORATA GOLÜ BULDU
Galatasaray'da penaltıda topun başına Morata geldi. İspanyol futbolcu, 45. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı Antalyaspor karşısında 2-0 öne taşıdı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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