Galatasaray-Antalyaspor maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, geçtiğimiz hafta 6-0 yenilen Ersun Yanal'lı Antalyaspor'u mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - Antalyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlıkları süren Ryan Babel, Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli'in yanı sıra cezalı Taylan Antalyalı ile yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza yaşayan Omar bu maçta olmayacak.

Antalyaspor'da ise Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Jean-Armel Drole, Serdar Gürler, Adis Jahovic, Ali Eren İyican, Sidney Sam bu karşılaşmada forma giymeyecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel.