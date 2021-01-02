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Galatasaray-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 02.01.2021 - 08:51
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, geçtiğimiz hafta 6-0 yenilen Ersun Yanal'lı Antalyaspor'u mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - Antalyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Galatasaray'da sakatlıkları süren Ryan Babel, Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli'in yanı sıra cezalı Taylan Antalyalı ile yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza yaşayan Omar bu maçta olmayacak.
Antalyaspor'da ise Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Jean-Armel Drole, Serdar Gürler, Adis Jahovic, Ali Eren İyican, Sidney Sam bu karşılaşmada forma giymeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Okan
Linnes
Luyindama
Marcao
Saracchi
Donk
Emre Kılınç
Belhanda
Ömer
Arda
Oğulcan
Antalyapor
Boffin
Bünyamin
Veysel
Naldo
Kudryashov
Nuri Şahin
Fredy
Gökdeniz
Podolski
Amilton
Orgill