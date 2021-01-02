Galatasaray-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, geçtiğimiz hafta 6-0 yenilen Ersun Yanal'lı Antalyaspor'u mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - Antalyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlıkları süren Ryan Babel, Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli'in yanı sıra cezalı Taylan Antalyalı ile yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza yaşayan Omar bu maçta olmayacak.

Antalyaspor'da ise Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Jean-Armel Drole, Serdar Gürler, Adis Jahovic, Ali Eren İyican, Sidney Sam bu karşılaşmada forma giymeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Okan

Linnes

Luyindama

Marcao

Saracchi

Donk

Emre Kılınç

Belhanda

Ömer

Arda

Oğulcan

Antalyapor

Boffin

Bünyamin

Veysel

Naldo

Kudryashov

Nuri Şahin

Fredy

Gökdeniz

Podolski

Amilton

Orgill