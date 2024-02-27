Galatasaray - Antalyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını hakem yorumcuları değerlendirdi Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tartışma yaratan pozisyonları eski hakemler değerlendirdi. İşte tek tek incelenen pozisyonların analizi...

ensonhaber.com

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Birbirinden çarpıcı hakem kararlarının olduğu maçı, eski hakemler yorumladı.

Galatasaray'ın kazandığı penaltıda VAR'ın devreye girmesi doğru mu?

Deniz Çoban:

Bir temas var ama futbol oyunundaki temaslarda aradığımızı kriter 'Oyuncu etkilendi mi?' sorusu. Bu oyuncuyu etkilemeyecek en basit temaslardan biriydi. UEFA'nın da tabiriyle 'hafif' bir temas. VAR'ın müdahale etmesini anlayamam. Türkiye'deki VAR uygulamalarında yanlış kullanımda ilk 10'a girer. O kadar net yanlış. Penaltı verilmesi de yanlı. Oyun devam etmeliydi.

Bahattin Duran:

VAR müdahalesini konuşacak hiçbir şey yok. Çok yanlış. Hiç penaltı değil, hiç değil! Mikroskopla ararsanız, Antalyasporlu oyuncunun, Tete'nin ayak ucuna temasını görürsünüz. Bizim işimiz mikroskopla aramak değil. Pozisyonda penaltı yok. Bence bu pozisyonda ofsayt da var.

Bülent Yıldırım:

UEFA'ya üye ülkelere bu pozisyonu gönderin, VAR müdahalesi olması gerektiğini savunan kimseyi bulamazsınız. Bir temas var ama VAR'ın müdahale edeceği bir kanıt yok. O zaman müdahale etmeyeceksiniz. VAR müdahalesi yanlış, bana göre de pozisyon devam etmeliydi. Çok küçük temas, böyle penaltı olmaz.

Fırat Aydınus:

Sezon boyunca bu pozisyonlarına çok şahit olduk. Defans oyuncusunun zamanlama hatası var. Bu müdahalenin VAR'ın karışması için yeterli mi? Burada bir müdahale var. Hakem sahada görmüş olsaydı ve penaltıyı verseydi hakem kararı denirdi. Burada VAR, bence müdahale etmemeliydi. Net olarak darbeyi gösteren bir durum yok. Bunu hakem gördü, yorumunu yaptı ve devam ettirdi. Buna VAR karışıyorsa ilerleyen dönemlerde bunu çok baz alacağız.

Erman Toroğlu:

Aynı pozisyon, Galatasaray ceza alanı içinde olsa, VAR'daki vatandaş hakemi çağırır mıydı, ona yüreği yeter miydi, gücü yeter miydi, bu da verir miydi? Baştan sona yanlış. Yapmayın, değişmiyorsunuz! Gidin abi, gidin! Bunların alayını kovacaksın! Ayıp bu ya. Şu var, Okan Buruk, "Arkadaş bize verilen penaltı, yüzde 100 penaltı" desin ben de bundan sonraki maçlara bakayım. "Bu pozisyon penaltıydı" desin, "Bizim aleyhimize de verilirse, doğru olur" desin, diyemezler.

Kerem Aktürkoğlu faul yaptı mı? Sonrasında Veysel Sarı'ya çıkan kart doğru mu?

Deniz Çoban:

Hakemin ne yaptığını anlamadım. Açık bir faul varken, oyunu devam ettirdi. Veysel de neden bu kadar sinirlendi anlamadım. Veysel düdük çalmadan topu bıraktı ve hakemin üstüne yürüdü. Tartışmasız bir faul var. Kerem'e sarı kart gösterse, daha çok kabul ederim. Sonrasında Güray Vural devam etti konuşmaya, kartı gördü. Onlara itirazım yok. Kerem zaten kendine kart çıkıyor zannetti.

Bahattin Duran:

Antalyasporlu oyuncu topla oynadı, Kerem de gelip çarptı. Sarı kart olmayabilir diyelim. Açık ve net faul. Antalyasporlu futbolcular da itiraz etti. Veysel Sarı da avantaj yok diye itiraz etti. Faul kaçtı ama Veysel'in bu sert itirazı kabul edilemez.

Bülent Yıldırım:

Kerem geç kaldı ve havada çarpışma gerçekleşti. Rakibe çarpmak için gelmedi. Kalın bir dikkatsiz faul. Hakem kontrolsüz bir faul olarak yorumlasa, saygı duyarız. Onun dışında gelen kartlar doğru.

Bahadır Öztürk yerde kaldı, penaltı var mı?

Deniz Çoban:

Kendi arkadaşıyla çarpıştı. Penaltı yok.

Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım

Penaltı yok.

Fırat Aydınus:

Tete'nin penaltı kazandırdığı pozisyonda VAR müdahale ediyor. VAR buna karışmıyorsa kafalarda soru işareti bırakıyorsun.

Tete'nin Dario Saric'e müdahalesinde penaltı var mı?

Deniz Çoban:

Tete'nin kolları doğal aksiyonda devam ediyor. Faul için yeterli değil. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran:

Tete'nin faulü varsa, ceza sahası çizgisinde ve penaltı. Tete'nin eli rakibinin omuzun geliyor. Benim için penaltı adına yeterli müdahale değil.

Bülent Yıldırım:

Hava topu mücadelesinde küçük temas. Devam kararı doğru.

Carlos Vinicius'un iptal edilen golüne faul kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Antalyasporlu oyuncu, bu topa yükselmekte gecikmiş. Rakibini bozmadan yükseliyor ve vuruyor. Gol kararının verilmesini çok daha doğru bulurum."

Bahattin Duran: "Carlos Vinicius'un hafif bir itmesi var ama o itme, golü iptal etirecek derecede etki ayartmıyor. Oyuncu eli hissettiğinde kendini yere bırakıyor. Oyun devam etse, daha mutlu olurdum."

Bülent Yıldırım: "Elle omuzdan basma yok, etkili tutma yok. Bu pozisyon net gol."

Fırat Aydınus: "Vinicius, ellerini futbolcunun sırtına koyuyor. Futbolcuyu ittiğini ben göremiyorum. Hakem 'bana göre futbolcu etkilendi, iptal ediyorum' diyorsa saygı duyuyorum. Ben bu pozisyonu net bir itme olarak görmüyorum. Golün verilmesi daha doğru olurdu."

Erman Toroğlu: "Doğru iptal kararı."

Kerem Demirbay'ın Erdoğan Yeşilyurt'a müdahalesinde faul var mı?

Deniz Çoban: "Burada yardımcı, orta hakeme yardım etmeli. Faul var."

Bahattin Duran: "Faul verilmesi daha doğruydu. yardımcı müdahale etmeliydi. Bu faul."

Bülent Yıldırım: "Net faul, yardımcı kaçırmamalıydı."

Galatasaray'ın VAR ile verilen ikinci golünde karar doğru mu?

Deniz Çoban:

Teknoloji bu işi çözüyor. Üzerine konuşacağımız bir şey yok. Yardımcı hakem performansları her geçen hafta geriye gidiyor.

Bahattin Duran:

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne inanıyorsak, karara inanacağız. Göz ile gördüğüm, Carlos Vinicius öndeymiş gibi... Milyon dolarlık bu sistemi kullanıyorsak, sisteme güveneceğiz.

Bülent Yıldırım:

Sisteme güvenmek durumundayız.

Fırat Aydınus:

Ofsaytı manuel yapıyorduk güvenilmiyor. Yarı otomatik yapıyorsun güvenilmiyor. Sen bir tarafsan, bu gözler ne görmek istiyorsa onu görür. 10 tane kameranın o fotoğrafı çekmesi, iki oyuncuyu belirleyip çizgiyi çizmesi. Bunlar otomatik geliyor hakemin önüne. Hakem sadece kontrol ediyor. Bu verilerle entegre edilip VAR odasına gidiyor, o da yayıncı kuruluşa gönderiyor. Sen polemik yaratmak istedikten sonra tam otomatik de olsa bir şey değişmez. Diğer liglerde hatalı görüntü gönderdiğine rastlanılmamış.

Davinson Sanchez'in elle müdahalesi var mı, penaltı mı?

Deniz Çoban: El doğal konumda. Penaltı yok.

Bahattin Duran: Davinson Sanchez'in eli kapalı, devam doğru.

Bülent Yıldırım: Penaltı değil.

Fırat Aydınus: "Davinson Sanchez'in sağ koluna geliyor ve kolu kapalı. Penaltıyı gerektirecek bir durum yok."

Erman Toroğlu: "Tam yapışık değil. Topa vuruyor, sonra kapatıyor. Çok akıllı bir iş yapıyor. Neden çağırmadı? İlla vermek zorunda değilsin, çağır. Sen mi karar vereceksin, o mu karar verecek? Sezon sonuna kadar bunları göreceğiz ama gözüküyor işte. Pozisyon penaltı."

Carlos Vinicius'un yardımcı hakeme tepkisinde kart gerekir mi?

Deniz Çoban:

Ne söylediğini tahmin etmek belki yanıltabilir. Ancak bu kadar yakından ne söylediğini önemi yok. Bu görüntü bütün hakemleri etkiliyor.

Bahattin Duran:

Kulağının dibine kadar gelip bir şey söylüyor. Ne söylediğine bağlı olarak kartın rengi değişir. Minimum sarı kart.

Bülent Yıldırım:

Hakem onurunun kırıldığını düşünüyorsa, aşağılandığını düşünüyorsa hakeme bildirir. Bunun kartsız geçirilmesi mümkün değil.

Fırat Aydınus:

Bizim burada yaptığımız bir el işaretini Avrupa'da yapsan kimse anlamaz. Değerlendirme bu şekilde yapılmalı. Hakemlerin yorumlaması onlara göre demek ki normal. Farklı bir bakış açısıyla değerlendirmiş.

Lucas Torreira'nın tepkisinde sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Bayrağı görüyor, neden vuruyor anlamıyorum.

Bahattin Duran: Sarı doğru.

Bülent Yıldırım: Sarı kart doğru.

Derick Köhn'ün yerde kaldığı pozisyonda penaltı doğru mu?

Deniz Çoban: "Doğru karar. Sarı da çıkmalıydı."

Bahattin Duran: "Penaltı."

Bülent Yıldırım: "Penaltı ve sarı kart olmalıydı."

Fırat Aydınus: "Erdoğan zamanlama hatası yaptı. Köhn'ün bileğine bir müdahalesi var. Pozisyon net bir penaltı."

Erman Toroğlu: "Net penaltı."

Erdoğan Yeşilyurt'un Kerem Demirbay'a ile pozisyonunun ardından sarı kart görmesi doğru mu?

Deniz Çoban: Kerem Demirbay faul yaptı ama o tekme yüzüne gelse ne olurdu? Yardımcı hakem nereye bakıyor? Erdoğan Yeşilyurt kırmızı kart görmeliydi.

Bahattin Duran: Burada yüze bir tekme sallama var. Kartın rengi yanlış.

Bülent Yıldırım: Topsuz bir hamle, bu şiddetli hareket. VAR müdahalesi gerekirdi. Açık ve tartışmasız.

Fırat Aydınus: "Kerem Demirbay'ın Erdoğan Yeşilyurt'a yaptığı müdahale faul. Erdoğan, yere düşerken ayağını şiddetli bir şekilde bilerek Kerem Demirbay'a sallıyor. Kurala göre sıyırsa bile teşebbüs de kırmızı karttır. Erdoğan Yeşilyurt'un kırmızı kart görmesi gerekirdi. Kimsenin ayağı düşerken böyle havaya kalkmaz. Vurma istedi ama sıyırdı. Tam otursa farklı bir şey olurdu. Burada kırmızı kart için tam vurması veya sıyırması hiç önemli değil. Yaptığı hareket kırmızı karttır."

Lucas Torreira'nın Sam Larsson'a müdahalesinde kart çıkmaması doğru mu?

Deniz Çoban: "Kart çıkmaması yanlış. Zaten oyuncu sarısı var, sarı çıksa bile ihraç. Bu net bir kırmızı kart. Yaralayıcı, gaddarca bir hareket var."

Bahattin Duran: "Sol ayağıyla rakibini çiğnedi. Net kırmızı kart. VAR devreye girmeliydi."

Bülent Yıldırım: "Bu pozisyon kırmızı kart. Peki VAR'ın müdahale etmemesini ne yapacağız?"

Fırat Aydınus: "Larsson yere düştükten sonra Torreira zıplıyor, sol ayağını kaçırabileceği halde kaçırmıyor ve Larsson'un ayağına basıyor. Burada hakem kırmızı kart verse kimse bir şey diyemez. Ben de bu pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum."

Adam Buksa'nın Lucas Torreira'ya müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Tartışmasız kırmızı, VAR müdahalesi de gerekir."

Bahattin Duran: "Buksa rakibini gördü ve dirseği vurdu. Kırmızı kart olmalıydı. VAR müdahalesi de olurdu. Ama normalde Torreira olmayacaktı, başkasına mı vuracaktı?"

Bülent Yıldırım: "Burada kırmızı olmalıydı."

Fırat Aydınus: "Futbolcu şu kolunu koyuyor. Torreira gelince bir temas oluyor. Buksa dirseği gösteriyor. Bu pozisyonda hakem direkt kırmızı verse kimse bir şey demez. Burada değil kırmızı faul bile çalınmadı."

Erman Toroğlu: "Kolunu koyuyor geçmesin diye, dirseği de geliyor. Ama vurma yok. Koyuyor. O da gelip çarpıyor. Bence devam kararı doğru."

Barış Alper Yılmaz'ın Bahadır Öztürk'e hareketinde kart çıkmalımıydı?

Deniz Çoban: Sarı kart çıkmalıydı.

Bahattin Duran: Faul ve sarı kart.

Bülent Yıldırım: Net bir sarı.

Veysel Sarı'nın Davinson Sanchez'e müdahalesinde penaltı düdüğü gerekir mi?

Deniz Çoban: Burada Sanchez etkilenmemiş, devam doğru.

Bahattin Duran: Şu resmi görüp hakem penaltı verse, hiçbir şey diyemeyiz. Veysel, Sanchez'in topa vurmasını bence çok etkilemiyor. Siz penaltı derseniz, saygı duyarım. Devam kararı yanlış değil.

Bülent Yıldırım: VAR müdahalesi olmaz. Hakem bir defa görüyor.

Wilfired Zaha'nın müdahalesinde VAR'ın devreye girmemesi doğru mu?

Deniz Çoban:

Ayak kurtulmuş, o yüzden VAR'ın konusu değil. Özgür Yankaya burada doğru yaptı. Ancak kırmızı kart bu.

Bahattin Duran:

Çok net bir kırmızı kart. Güray Vural'ın ayağa kalkıp yürümesi inanılmaz. Bu hareketten sonra hiç yürüyemeyebilirdi.

Bülent Yıldırım:

Başlangıç, gelişme, sonuç... Kırmızı kart.

Fırat Aydınus: