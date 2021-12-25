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- Galatasaray, Antalyaspor'u 2 golle mağlup etti
Galatasaray, Antalyaspor'u 2 golle mağlup etti
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek, ligde 7 hafta sonra kazandı.
- Haber Merkezi
- 25.12.2021 - 18:01
- Güncelleme : 25.12.2021 - 18:02
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı.
Maça baskılı başlayan sarı-kırmızılılar, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.
45+1. dakikada sahneye çıkan Feghouli, topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü attı.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve sarı-kırmızılılar, devre arasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
GALATASARAY GALİBİYETİ RAHAT ALDI
İkinci yarıda da baskısını devam ettiren Galatasaray, 52. dakikada Kerem'in nefis golüyle skoru 2-0'a getirdi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazanarak 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 27 puanda ilk yarıyı kapattı.