Euro
12.4395
-3.06%
Dolar
10.9914
-2.64%
Altın
638.3310
-2.79%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
593.008
-3.04%
BTXN Coin
37.86
-2.74%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C
    Galatasaray, Antalyaspor'u 2 golle mağlup etti

    Galatasaray, Antalyaspor'u 2 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek, ligde 7 hafta sonra kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 25.12.2021 - 18:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı.

    Maça baskılı başlayan sarı-kırmızılılar, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

    45+1. dakikada sahneye çıkan Feghouli, topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü attı.

    İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve sarı-kırmızılılar, devre arasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

    Galatasaray, Antalyaspor u 2 golle mağlup etti #1

    GALATASARAY GALİBİYETİ RAHAT ALDI

    İkinci yarıda da baskısını devam ettiren Galatasaray, 52. dakikada Kerem'in nefis golüyle skoru 2-0'a getirdi.

    Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazanarak 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

    Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 27 puanda ilk yarıyı kapattı.

    Galatasaray, Antalyaspor u 2 golle mağlup etti #2

    Galatasaray, Antalyaspor u 2 golle mağlup etti #3

    Galatasaray, Antalyaspor u 2 golle mağlup etti #4

    Galatasaray, Antalyaspor u 2 golle mağlup etti #5

    Galatasaray, Antalyaspor u 2 golle mağlup etti #6

    Galatasaray, Antalyaspor u 2 golle mağlup etti #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir