Galatasaray, Antalyaspor'u yenerse Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak

Haber Merkezi
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak.
FENERBAHÇE'NİN REKORUNA ORTAK
Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti.
Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Fenerbahçe'ye ait rekorun ortağı konumunda.
Galatasaray, yarın Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak Süper Lig rekoruna imza atacak.
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