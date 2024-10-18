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Galatasaray, Antalyaspor'u yenerse Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak

Galatasaray, Antalyaspor'u yenerse Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, rakibini mağlup etmesi halinde, şu anda Fenerbahçe'nin elinde bulunan "en uzun deplasman serisi" rekorunu kıracak.