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    Galatasaray antrenmanında dev ekran ayrıntısı

    Galatasaray antrenmanında dev ekran ayrıntısı

    Fatih Karagümrük maçına hazırlanan Galatasaray'da antrenman sahasında kullanılan ekran dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 17:21
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    Süper Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

    Daha sonra gruplar hâlinde sınırlı alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

    Galatasaray antrenmanında dev ekran ayrıntısı #1

    TAKTİKLER DİJİTAL EKRANDA

    Antrenmanın ana bölümündeki taktik çalışma öncesinde teknik direktör Fatih Terim, antrenman sahasında oyuncularla bir taktik analiz toplantısı yaptı.

    Terim’in toplantıda dijital ekrandan taktik vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

    Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Fatih Karagümrük - Galatasaray karşılaşması yarın saat 16.00’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

    Galatasaray antrenmanında dev ekran ayrıntısı #2

    Galatasaray antrenmanında dev ekran ayrıntısı #3

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