Galatasaray antrenmanlara başlıyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 14 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayacağını açıkladı. Takımın başında ise Selçuk İnan olacağı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Gelecek sezon öncesi Galatasaray’ın birçok oyuncusu milli takımda.

Başkanlık seçimleri yaklaşırken, teknik direktör Fatih Terim’le de yeni sözleşme imzalanmadı.

SELÇUK İNAN YÖNETİMİNDE BAŞLAYACAK

Bu sebepten dolayı pazartesi günü başlayacak antrenmanlarda, takımın başında Selçuk İnan yer alacak.

Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlıyor.

Takımımız, yeni sezon öncesi 14 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelecek. Antrenörümüz Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray Futbol Takımı’nda 14 ve 15 Haziran günü iki ayrı grup hâlinde sağlık kontrolleri yapılacak.

Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital’ın Vadistanbul’daki şubesinde gerçekleştirilecek olan sağlık kontrollerinde, hastane önünde medya mensupları için özel bir yer ayrılacak.





"HAZIRLIK MAÇLARIYLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİ DAHA SONRA PAYLAŞILACAK"

Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına ise 20 veya 21 Temmuz günü UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda çıkacak. Hollanda’dan PSV Eindhoven, İskoçya’dan Celtic veya Çekya’dan Sparta Prag takımlarından biriyle eşleşecek olan Galatasaray’ın rakibi, 16 Haziran Çarşamba günü UEFA’nın Nyon’daki merkezinde gerçekleştirecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Takımımızın bu dönemde oynayacağı hazırlık maçları ile ilgili detaylı bilgi ise daha sonra paylaşılacak.”