Galatasaray antrenmanları taraftarlarına açıyor

Galatasaray Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanların taraftara açıldığını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle maçlar 1 seneden fazladır seyircisiz oynanıyor. Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte virüsün etkisi azalmaya başladı.

Bu nedenle önümüzdeki sezon maçlar yüzde 50 seyirciyle oynanacak. Antrenmanlarına da seyirci almak isteyen Galatasaray yeni bir karar aldı

ANTRENMANLAR TARAFTARA AÇILIYOR

Sarı-kırmızılı kulüp antrenmanların taraftara açıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada,"Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını taraftarlarına açıyor.

Sezon boyunca sürecek organizasyonların ilkinde, Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesi’nden 2021 yılında mezuniyetini gerçekleştiren ve Covid-19 salgını ile mücadele konusunda vazgeçilmezlerimizden olan en az bir doz aşısı tamamlanan 18 yaş üstü gençlerimiz, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 9 Temmuz 2021 Cuma (yarın) saat 17.00’deki antrenmanda takımımızın misafiri olacak.





“TARAFTARLARIMIZI AĞIRLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Galatasaray Futbol Takımı, önümüzdeki dönemde en az bir veya iki doz aşısı tamamlanmış taraftarlarımızı Florya’daki antrenmanlarda ağırlamaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.