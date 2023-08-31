Galatasaray aradığı orta sahayı buldu! O isim adım adım sarı-kırmızılı ekibe yaklaşıyor: "Rota İstanbul" Şampiyonlar Ligi iiçin güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın gözünü, Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusuyla ilgilendiği iddia edildi.

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Okan Buruk ile geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor.

Bu sene yaptığı transferlerle de göz dolduran sarı-kırmızılı ekip, durmayacak gibi gözüküyor...

Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin Galatasaray'a transferinin gerçekleşmek üzere olduğu iddia edildi.

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele konusunda ısrarcı olması da taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray transferi duyurmaya yakın

Sport.fr'nin haberine göre; Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou'nun bu sezonki kadro planlamasında yer almayan Ndombele, İngiliz kulübünden ayrılmak üzere.

Haberde Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya hazır olduğu belirtilirken, "Ndombele Galatasaray'a transfer olmaya yaklaşıyor." ifadelerini kullanıldı.