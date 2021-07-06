Galatasaray, Arda Turan'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Arda Turan'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma yeni isimler katılırken, sözleşmesi biten bazı oyuncularla da yeniden anlaşma sağlanıyor.

YENİ SÖZLEŞMESİNİ İMZALADI

Sözleşme yenilenen isimler arasına kaptan Arda Turan da girdi. Galatasaray, Arda Turan'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

"İMZALAR ÖNEMLİ DEĞİL, HAYATIMIZ BOYUNCA GALATASARAY'A HİZMET ETMEK İÇİN BURADAYIZ"

İmza sonrası açıklama yapan Turan, duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

"Bizim için burada imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray’a hizmet etmek için buradayız. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım ilk günkü gibi. Elimizden ne gelirse, her anını en kıymetli şekilde değerlendirip sezonu kupalarla, şampiyonluklarla bitirmek istiyoruz. Açıkçası geçen seneden sonra iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum.

Arda Turan: Hayatımız boyunca Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız VİDEO

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"BEN BİR METİN OKTAY, BİR FATİH TERİM OLAMAM AMA ARDA DA İYİ BİR ÖRNEK OLABİLİR"

Şampiyonluğu son anda kaybettik ama Galatasaray mücadelesini, vazgeçmemeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene baştan daha sıkı tutup işleri, daha başarılı olacağımıza inanıyorum sonuna kadar. Çocukken de bunu söylemiştim, ben bir Metin Oktay olamam, bir Fatih Terim olamam ama Arda da Galatasaraylı çocuklara iyi örnek olabilir."





YÜZDE YÜZ ZAM

Öte yandan, son olarak Emre Akbaba ile 8 milyon liradan 2 senelik kontrat yapan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 4 milyon liraya oynayan Arda Turan'ın ücretini 8 milyon liraya çıkardı.