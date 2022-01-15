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- Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 15.01.2022 - 12:47
Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, ikinci yarı karşılaşmaları ile devam ediyor.
Bu kapsamda Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Galatasaray - Hatayspor maçının yayın saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.
Peki Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de peş peşe alınan mağlubiyetler sonrasında 12. sıraya kadar gerileyen Galatasaray'da hafta içerisinde önemli bir karar alındı.
Fatih Terim ile yolları ayıran sarı kırmızılı ekip, Domenec Torrent ile anlaşma sağladı. Aynı günün akşamında Torrent, İstanbul'a gelerek takımın başına geçti.
Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılı ekipte Torrent'in ilk sınavı, Hatayspor deplasmanı olacak.
Galatasaray - Hatayspor maçı, 16 Ocak 2022 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve Hatay Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Hakem Erkan Özdamar yöneteceği bu zorlu müsabaka, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.