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Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...