İHA

Galatasaray Spor Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde stadyumda anma töreni gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"Bu kulübün tüm sporcuları, onun bize öğütlediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olacak"

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Değerli basın mensupları, bizi izleyen sevgili Galatasaraylılar bir 10 Kasım’da daha, içimizde hüzünle, bir aradayız. Bugün, 100 yaşına ulaşmış Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yılı. Bugün onu saygı ve rahmetle anarken, bir kez daha ilkeleri ve değerlerinin izinde olduğumuzun sözünü vermek istiyorum. Bu kulübün tüm sporcuları, onun bize öğütlediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olacak. Cumhuriyet’in yüzü Galatasaray, tıpkı onun gibi, Türk halkının sahip olduğu güce inanarak, hiçbir zaman vazgeçmeyerek, kimsenin hayal etmediği başarılara ulaşıyor, ulaşacak. Biz Galatasaraylılar olarak, yaşadığımız her an onun düşünceleri ve koyduğu hedeflerin ışığında yolumuza devam edeceğiz.