Galatasaray, Avrupa'da kaleyi savunamıyor Galatasaray, Süper Lig'de 26 maçta kalesinde 14 gol görürken, Avrupa'da 14 maçta 24 gole engel olamadı.

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Galatasaray'ın lig ve Avrupa'daki savunma performansı oldukça değişken...

Sarı-kırmızılıların sert pres anlayışı, Avrupa Kupaları'nda Süper Lig'deki kadar başarı getirmedi.

Okan Buruk'un öğrencileri kadro kalitesi olarak ağır bastıkları ligde çıktıkları 26 karşılaşmada kalelerinde sadece 14 gole izin verdi. 26 maçın 14'ünde ise kalelerini gole kapatmayı başardı.

Avrupa'da durum tersi

Avrupa'da ise durum tam ters oldu. Cimbom bu sezon 14 Avrupa Kupası maçı oynadı.

Kalesinde gördüğü gol sayısı 24 oldu. 14 mücadelenin sadece 3'ünde gol yemedi. Onlar da eleme turlarındaki iki Olimpija maçı ile Zalgiris karşılaşması.

Galatasaray, ligi domine eden taktiğinin Edirne dışında tam işlememesi sebebiyle Avrupa Kupaları'na veda etti.