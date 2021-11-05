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Galatasaray Avrupa'nın en az gol yiyen takımı

Galatasaray Avrupa'nın en az gol yiyen takımı

Galatasaray'ın, Marcao-Nelsson önderliğindeki savunması, grup aşamasındaki ilk golünü Lokomotiv karşısında yedi. Ancak buna rağmen Galatasaray, şu an kalesinde en az gol gören (1) takım oldu.