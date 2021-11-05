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    Galatasaray Avrupa'nın en az gol yiyen takımı

    Galatasaray Avrupa'nın en az gol yiyen takımı

    Galatasaray'ın, Marcao-Nelsson önderliğindeki savunması, grup aşamasındaki ilk golünü Lokomotiv karşısında yedi. Ancak buna rağmen Galatasaray, şu an kalesinde en az gol gören (1) takım oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 14:18
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    Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson ile Marcao, Lokomotiv Moskova karşısında da başarılı performanslarını devam ettirdi.

    Özellikle ilk yarıda Rus ekibinin hücumlarında adeta savunmada duvar ören Marcao ile Nelsson, ikili mücadelelerin bir çoğundan da kazanarak çıktı.

    Galatasaray Avrupa nın en az gol yiyen takımı #1

    AVRUPA’NIN EN İYİSİ

    Geriden de oyunu kurma özelliği olan sarı-kırmızılıların stoperleri, West Ham United'ın, Genk karşısında gol yememesi sonrası Galatasaray’ı, grup aşamasının tek gol yemeyen takımı yapacaklardı ki büyük bir şanssızlık yaşadı. Yedlin'in hatasında Lokomotiv, skoru 1-1'e getiren golü attı.

    Böylece teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, grup aşamasında bu sezon ilk kez topu ağlarında gördü ama West Ham'ın, 2-2 berabere kalmasıyla, grup aşamasındaki 32 takım arasında en az gol yiyen takım unvanını elde etti.

    Galatasaray Avrupa nın en az gol yiyen takımı #2

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