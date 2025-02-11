Galatasaray, AZ Alkmaar maçı hazırlıklarına başladı
AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 13 Şubat Perşembe günü Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK

Futbolcuların iki grup halinde 8'e 2 pasla sürdürdükleri idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Emre Çalışkan
Editor