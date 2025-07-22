Galatasaray, Bankalar Birliği'nden çıktı: Tüm yapılandırılmış borçlar ödendi

Türk futbolunda yıllardır kronikleşmiş sorun haline gelen ve ülke ekonomisine de yük olmaya başlayan büyük kulüplerin yapılandırılan borçları, birer birer kapanıyor.

Trabzonspor'un ardından Galatasaray da tüm kredi borçlarını ödediğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Bankalar Birliği anlaşması kapsamında yapılandırılan kredi borçlarının tamamen ödendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜM KREDİ BORÇLARI KAPATILDI"

Şirketimiz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş.’den oluşan konsorsiyum arasında 03/2021 döneminde imzalanan ve 05/2021 ile 02/2023 dönemlerinde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030’a uzatılan, kamuoyunda 'Bankalar Birliği yapılandırması' olarak bilinen kredi sözleşmesi çerçevesinde kullanılan tüm krediler ve bunlara ait faiz ödemeleri eksiksiz şekilde kapatılmıştır.

Bu açıklamayla birlikte Galatasaray, uzun vadeye yayılmış borçlarını tamamen sıfırladığını kamuoyuna duyurmuş oldu.

BAŞKAN ÖZBEK: "SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK"

Galatasaray’ın Bankalar Birliği’ne olan borcunu kapatmasının ardından Başkan Dursun Özbek, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özbek, süreci şöyle özetledi:

2022 yılında göreve gelirken, Galatasarayımızı mali bağımsızlığına kavuşturacağımızın sözünü verdik. Bugün, arkadaşlarımla birlikte, bu sözü yerine getirmenin büyük gururunu yaşıyoruz.



22 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Galatasaray, Bankalar Birliği Yapılandırması Anlaşması kapsamında kullanmış olduğu krediler ve bu kredilere ait faizleri ödeyerek söz konusu anlaşmadan çıkmıştır.



Bu, sadece finansal bir karar değil; kulübümüzün geleceğini özgürce şekillendirme iradesinin simgesidir.



Bu süreçte bize gösterdikleri destek ve anlayış için konsorsiyum bankaları Ziraat Bankası, Denizbank'a ve çalışanlarına teşekkür ederim.



Bu tarihi adımı atarken yanımda yer alan yönetim kurulu arkadaşlarıma, emeği geçen profesyonel ekibimize ve en zor günlerde bile desteğini esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkür ederim.



Galatasaray, birlik, beraberlik ve sevgi bağlarını sonsuza kadar koruyacak; başkalarının kuramadığı hayalleri gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu her zaman yaşayacaktır.

İLK TRABZONSPOR BAŞARMIŞTI

Türkiye Bankalar Birliği'ne olan borcunu kapatan ilk kulüp Trabzonspor olurken, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de bu mali yükten kurtulmak ya da en aza indirmek için yoğun çaba harcıyor.

Dört büyük kulüp, borsaya açık şirketlerinde bedelli sermaye artırımına giderek elde ettikleri gelirleri yapılandırılmış borçların ödenmesinde kullandı.

Trabzonspor, bu süreci ilk tamamlayan kulüp olarak 2024’ün son çeyreğinde tüm banka borçlarını sıfırladı. Galatasaray da yılın başında benzer bir adım atarak borçlarının yarısını ödemeyi başardı. Beşiktaş ise kısa süre önce sermaye artırımı başvurusunun onaylandığını duyurdu; siyah-beyazlılar, elde edilecek kaynakla banka borçlarını tamamen kapatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe ise 2024 sonunda aynı stratejiyi izledi. Sarı-lacivertli kulüp, yakın zamanda gerçekleştirdiği hisse satışıyla da ek gelir elde ettiğini ve bu kaynakla borçlarının bir bölümünü ödeyeceğini açıkladı.