Galatasaray - Barcelona maçı bilet fiyatları ne kadar, tükendi mi? GS - Barça maçı için nefesler tutuldu!

Galatasaray - Barcelona maçı bilet fiyatları ne kadar, tükendi mi? GS - Barça maçı için nefesler tutuldu!

Galatasaray - Barcelona maçı bilet fiyatları, karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Galatasaray - Barcelona maçı bilet fiyatları ne kadar, bitti mi?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Avrupa'nın en formda takımlarından Barcelona'ya deplasmanda direnen Galatasaray, sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı ve tur şansını İstanbul'a taşıdı. Bu sonucun ardından gözler Galatasaray - Barcelona rövanş maçına çevrildi.

17 Mart 2022 Perşembe günü NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Barcelona maçı, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden takip edilecek

Kıran kırana geçecek karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ise maç biletleri için araştırmalarına başladı.

Dün öğlen saatlerinde satışa çıkan biletlerin tükendiği bildirildi. Ancak bugün GS logolu passolig kartlarına yeniden erişim verilecek.

Kapalı gişe oynanması beklenen maçı kaçırmak isteyenler, "Galatasaray - Barcelona bilet fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Galatasaray - Barcelona maçı biletleri hakkında merak edilenler..

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2. ayak maçında 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 20.45'te Barcelona takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Maçın biletleri 14 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.

14 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 15 Mart Salı günü (bugün) saat 11.00'de GS logolu passolig kartlarına satışa çıkacak.

GALATASARAY BARCELONA BİLET FİYATLARI

Passo.com.tr adresinden satışa çıkan Galatasaray Barcelona maçı bilet fiyatları şöyle yayınlandı:

1. Kategori - ₺1.500,00

2. Kategori - ₺1.250,00

3. Kategori - ₺1.000,00

4. Kategori - ₺1.000,00

5. Kategori - ₺800,00

6. Kategori - ₺600,00

7. Kategori - ₺500,00

8. Kategori - ₺400,00

9. Kategori - ₺300,00

10. Kategori - ₺200,00

11. Kategori - ₺175,00

GS – BARÇA MAÇ BİLETLERİ HAKKINDA

Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.

Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

0-6 yaş ücretsizdir.

Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlar ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

Stad otoparkı yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlar için, maçlık stat otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır.

E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır.

Bu sebepten ötürü taraftarların herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.

GALATASARAY'DAN BİLETLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Barcelona maçı biletleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

''UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 17 Mart Perşembe günü oynayacağımız Barcelona karşılaşmasına ait satışı yapılan tüm kombine ve biletler maç günü de dahil olmak üzere transfere kapatılmıştır. Resmi bilet satış kanalları dışındaki usulsüz bilet satışlarını engellemek ve taraftarlarımızın mağdur olmaması adına alınan kararımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.''