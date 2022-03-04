Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig'de küme düşme hattına kadar gerileyen Galatasaray, son aldığı galibiyetler sayesinde 12. sıraya geldi.

Hızla yukarı tırmanmaya çalışan ve taraftarlarını yeniden mutlu etmek isteyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor.

Fatih Terim'in olduğu dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde büyük başarılar elde eden Galatasaray, Barcelona ile eşleşti.

Barcelona maçını kaçırmak istemeyenler ise hem zamanını hem de biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor.

Taraftarlar bu kapsamda; "Galatasaray - Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Galatasaray - Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte yanıtı...

GALATASARAY - BARCELONA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray “6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi”nin satışa sunulacağını açıkladı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kalan maçlar bizim oluyor; takımımızın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ve Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29, 31, 33, 35, 37’nci haftalarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynayacağı Beşiktaş , FC Barcelona, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarının biletleri “6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi” olarak satışa sunuluyor.

4 Mart Cuma günü saat 14.00’te 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine; 5 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de ise sadece GS Logolu Passolig kartlarına satış yapılacaktır."