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Galatasaray - Barcelona maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı konuk ediyor.
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 08:50
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, İspanya'nın Barcelona takımı ile karşılaşacak.
Galatasaray Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
Müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang