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    Galatasaray, Barcelona'nın 18 maçlık gol serisini bozdu

    Galatasaray, Barcelona karşısında kalesini iyi kapatarak, 18 maç sonra rakibinin gol serisini sekteye uğrattı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 01:40
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 01:45
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    Galatasaray, Barcelona'nın 18 maçlık gol serisini bozdu

    Galatasaray'ın deplasmanda Barcelona'yla 0-0 berabere kaldığı maçta ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

    BARCELONA'NIN 18 MAÇLIK GOL SERİSİ BOZULDU

    Kalesini gole kapatan Galatasaray, 18 maç sonra Barcelona'nın gol atamamasını sağladı. Mücadelede Barcelona'nın 1 topu direkten dönerken kaleci Inaki Pena da kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

    Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 4 Aralık 2021 tarihinde evinde Real Betis'e 1-0 yenilerek yaşamıştı.

    Galatasaray, Barcelona nın 18 maçlık gol serisini bozdu #1


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