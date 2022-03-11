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- Galatasaray, Barcelona'nın 18 maçlık gol serisini bozdu
Galatasaray, Barcelona'nın 18 maçlık gol serisini bozdu
Galatasaray, Barcelona karşısında kalesini iyi kapatarak, 18 maç sonra rakibinin gol serisini sekteye uğrattı.
- Haber Merkezi
- 11.03.2022 - 01:40
- Güncelleme : 11.03.2022 - 01:45
Galatasaray'ın deplasmanda Barcelona'yla 0-0 berabere kaldığı maçta ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
BARCELONA'NIN 18 MAÇLIK GOL SERİSİ BOZULDU
Kalesini gole kapatan Galatasaray, 18 maç sonra Barcelona'nın gol atamamasını sağladı. Mücadelede Barcelona'nın 1 topu direkten dönerken kaleci Inaki Pena da kurtarışlarıyla gole izin vermedi.
Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 4 Aralık 2021 tarihinde evinde Real Betis'e 1-0 yenilerek yaşamıştı.