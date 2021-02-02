Galatasaray-Başakşehir - CANLI SKOR

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

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22' Giuliano penaltıyı kaçırdı. Top Muslera'da.

20' Başakşehir penaltı kazandı.

13' Marcelo Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top kaleci Mert Günok'ta kalıyor.

7' Ceza alanı içinde Ömer Ali Şahiner'den sıyrılan Henry Onyekuru, sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top üstten auta gidiyor.

1' Maç başladı.

Galatasaray, Aykut Kocaman'lı Başakşehir'i mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesi kayıp yaşamak istemiyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada düdük çalan Arda Kardeşler'in yardımcıları Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Emre Malok yapıyor. Galatasaray - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Henry Onyekuru, Arda Turan, Ryan Babel

Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Deniz Türüç, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli