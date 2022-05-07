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    Galatasaray, Başakşehir ile yenişemedi

    Galatasaray, Başakşehir ile yenişemedi

    Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 20:58
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 21:05
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    Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray,  Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

    Galatasaray, Başakşehir ile yenişemedi #1

    Galatasaray 48, Başakşehir 61 puana yükseldi

    Bu sonucun ardından Galatasaray, 48 puana yükseldi. 2 maç aradan sonra kayıp yaşayan Başakşehir ise puanını 61'e yükseltti.

    Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Başakşehir, Giresunspor deplasmanına gidecek.

    Galatasaray, Başakşehir ile yenişemedi #2

    Galatasaray, Başakşehir ile yenişemedi #3


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