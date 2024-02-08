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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig'in 25. haftasında evinde Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.