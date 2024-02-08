Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Galatasaray, yarın hazırlıklarını tamamlayacak

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından 4’e 2 hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)