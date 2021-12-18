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    Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS - Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 11:24
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    Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor.

    Bu kapsamda Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

    Fatih Terim yönetiminde sezona başlayan Galatasaray, Süper Lig'de istediği başarıyı elde edemedi. 5 haftadır galip gelemeyen sarı kırmızılı takım, bu süreçte tam 12 puan kaybetti.

    Başakşehir ise Emre Belözoğlu yönetiminde son 8 lig maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

    23 puanla haftaya 9. sırada giren Aslan, kötü gidişatı durdurmayı hedeflerken, 28 puanla 4. basamakta bulunan Başakşehir ise deplasmanda kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.

    Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray - Başakşehir maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalalr yapıyor.

    Peki Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS - Başakşehir maçı ile ilgili detaylar...

    GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray - Başakşehir maçı, 18 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

    İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu maçı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

    Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11 ler #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Aanholt, Cicaldau, Berkan, Taylan, Morutan, Kerem, Diagne

    Başakşehir: Muhammet, Hasan Ali, Ndayishimiye, Duarte, Ömer Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Chadli, Okaka

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